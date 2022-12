KWPN-hengst Intro K verkocht naar Australië

Femke de Laat heeft afscheid genomen van de KWPN-hengst Intro K (v. Apache). Dat maakte de amazone via social media bekend. "Inmiddels ben je aangekomen op je prachtige nieuwe thuis in Australië", aldus De Laat, die de teugels van Intro K overgeeft aan Heather Kyros en Kate Kyros. "Intro gaat hier zijn carrière voorzetten."

“We hebben zoveel prachtige momenten met hem meegemaakt! Eerste keer een goedgekeurde KWPN hengst, eerste keer hengstencompetitie, vele overwinningen in de basis en Subtop! En nog zoveel meer!”, vervolgt De Laat in haar bericht waarin ze de nieuwe eigenaren veel geluk wenst. “Het is daarom ook moeilijk om hem zien te vertrekken!!”

Goedgekeurd

Intro K werd in 2016 goedgekeurd met 79 punten, waarbij hij een 7,5 kreeg voor de stap en voor alle andere onderdelen een 8. In zijn rapport werd hij als volgt omschreven:

Intro K is een eerlijke en enigszins sensibele hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is zuiver, actief en ruim voldoende tot goed van ruimte. De draf is lichtvoetig, goed van ruimte en heeft een goede afdruk. De galop is actief, lichtvoetig met een goede ruimte. Intro K beweegt met veel souplesse, veel zelfhouding en veel balans. Als dressuurpaard heeft Intro K veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.

Nieuwe amazone

Op de fb-site van de nieuwe eigenaren wordt Intro K voorgesteld als het nieuwe paard van Kate Kyros. De achttienjarige Australische amazone kwam dit jaar twee keer internationaal uit bij de junioren met Courtlands Cadman (v. BJ Kaneto Casanova). De hengst zal in Australië beperkt beschikbaar komen voor de fokkerij.

