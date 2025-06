Iron Spring Farm-oprichtster Mary Alice D. Malone (75) overleden

Op 16 juni 2025 is Mary Alice D. Malone overleden. Zij was oprichter van Iron Spring Farm in de Verenigde Staten en jarenlang actief binnen de sportpaardenfokkerij. Campbell Soup-erfgename Malone was betrokken bij het importeren van KWPN- en KFPS-hengsten naar Noord-Amerika en speelde daarmee een rol in de verspreiding van Nederlandse bloedlijnen in de Amerikaanse sportpaardenwereld.

Via Iron Spring Farm werden onder andere de KWPN-goedgekeurde hengsten Roemer, Contango en Consul naar de Verenigde Staten gebracht. Daarnaast richtte zij The Roemer Foundation op, een organisatie die zich inzet voor educatie in de dressuursport. In 2025 ontving zij de KWPN-NA Lifetime Achievement Award, als erkenning voor haar langdurige betrokkenheid bij het KWPN in Noord-Amerika.

Friezen

Malone was ook een pionier in het introduceren van Friezen in de internationale dressuursport. In een tijd dat het ras nog maar zelden in FEI-wedstrijden te zien was, was Mary Alice een van de eersten die goedgekeurde KFPS Friese hengsten importeerde, specifiek voor de topsport.

In 2001 importeerde Malone Goffert 369 en bracht hem succesvol uit tot en met level 4 (ZZ-Zwaar), voordat ze de teugels overdroeg aan haar trainster en vriendin Belinda Nairn-Wertman, die Goffert 369 ontwikkelde en succesvol uitbracht in de Grand Prix. Malone bracht ook de goedgekeurde KFPS-hengsten Heinse 354, Erik 351 en Ulbert 390 uit op FEI-niveau, wat bijdroeg aan het verbeteren van de positie van de Friezen in de internationale sport en bewondering oogstte voor haar visie en rijkunst.

Grand Prix

Malone was ook succesvol in het zadel. Met Rampal haalde ze de Amerikaanse Olympische shortlist en droeg ze bij aan het verbeteren van de reputatie van in Amerika gefokte paarden op het internationale toneel. Een andere hoeksteen van haar nalatenschap, Contango, behaalde 33 Grand Prix-overwinningen en meerdere kampioenschappen.

Gedurende haar carrière behaalde Mary Alice meer dan 87 Grand Prix-overwinningen, waaronder de hoogste onderscheiding op het Royal Dressage Festival en het USET Festival of Champions. De nakomelingen van haar hengsten hebben deelgenomen aan wedstrijden en wonnen de FEI World Cup Dressage Final, deelgenomen aan de Olympische en Paralympische Spelen, medailles gewonnen op wereldkampioenschappen mennen en successen behaald op internationale podia zoals Aken, Hickstead en Spruce Meadows.

Iron Spring Farm

De Iron Spring Farm wordt voortgezet onder leiding van dochter Catherine Malone.

Bron: Iron Spring Farm