Isabel Freese en Total Hope OLD winnen inloopproef Louisdor Preis

Isabel Freese was vanmorgen met de negenjarige Oldenburger Total Hope OLD (v. Totilas) de beste in de inloopproef voor de Louisdor Preis bij Pferd International München. Freese kwam bij de juryleden bij B en C als winnaar uit de bus. De scores varieerden van 72,895% tot 76,842%. De gemiddelde score van de combinatie kwam uit op 75,316% en dit was genoeg voor de winst.

De door Christine Arns-Krogmann uit Grand Prix-merrie Weihegold OLD gefokte Total Hope maakte vorig jaar in juli zijn debuut in de Intermédiaire II in het Duitse Zeven. De Noorse amazone stuurde de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst toen naar een score van 76,491%.

Müller-Lütkemeier tweede

Fabienne Müller-Lütkemeier eindigde vlak achter Freese met de Vitalis-dochter Valencia AS. De combinatie reed een proef die gewaardeerd werd met 74,974%. Evi Eisenhardt zag het paar als winnaar en gaf een score van 75,132%.

Superb derde

Isabell Werth werd derde met de negenjarige Hannoveraner Superb (v. Surprice). Werth reed de merrie naar een score van 74,868%. Eind april debuteerden ze in de Grand Prix bij de Louisdor Preis-kwalificatie op Horses & Dreams in Hagen. In de inloopproef eindigde ze op de vierde plaats met 72,474%. Madeleine Winter-Schulze schafte de merrie in 2015 voor 250.000 euro aan op de Hannoveraner Elite Auktion.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl