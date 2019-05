Isabel Freese en Total Hope winnen derde kwalificatie Nürnberger Burg-Pokal

In de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie in Redefin pakte Isabel Freese zondag met Total Hope het derde ticket voor de finale in Frankfurt. De populaire hengst is de eerste zoon van Totilas, die zich kwalificeert voor de prestigieuze competitie voor jonge Lichte Tour-paarden in Duitsland.

De Noorse amazone heeft Total Hope sinds februari dit jaar onder het zadel en het paar maakte begin mei een debuut in de Duitse S met een score van 73%.

Hoogste score

Total Hope heeft het derde ticket voor de finale en is met de score van ruim 77% ook nog eens degene met de hoogste score in de kwalificatiewedstrijden. In Hagen op Horses & Dreams haalde Helen Langehanenberg haar ticket voor de finale met Vayron (v. Vitalis) 73.049% en in Mannheim op het Maimarktturnier was het Matthias Bouten, die met Grimani (v. Gribaldi) een ticket won met 74.366%.

Bron: Dressagenews