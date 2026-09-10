Isabel Freese na Schockemöhle zelfstandig verder op station van Determann

Ellen Liem
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Isabel Freese na Schockemöhle zelfstandig verder op station van Determann featured image
Isabel Freese met Total Hope. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Vorige maand werd bekend dat Isabel Freese na twaalf jaar stopt als hoofdamazone bij werkgever Paul Schockemöhle en zelfstandig verder zou gaan. Nu is bekend waar de Noorse Grand Prix-amazone zich gaat vestigen. Dat wordt het hengstenstation van Martin Determann in Vechta.


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