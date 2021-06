Isabel Freese wint Louisdor Preis-kwalificatie met Total Hope OLD

Isabel Freese schreef zojuist met de negenjarige Oldenburger Total Hope OLD (v. Totilas) in Kronberg de kwalificatieproef voor de Louisdor Preis op haar naam. De combinatie kwam bij vier van de vijf juryleden als winnares uit de bus. De gemiddelde score van de combinatie kwam uit op 72,256% en dit was net genoeg voor de winst. Het paar bemachtigt hiermee ook een ticket voor de finale van de Louisdor Preis in december in Frankfurt.

De door Christine Arns-Krogmann uit Grand Prix-merrie Weihegold OLD gefokte Total Hope maakte vorig jaar in juli zijn debuut in de Intermédiaire II in het Duitse Zeven. De Noorse amazone stuurde de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst toen naar een score van 76,491%.

Wandres nipt tweede

Frederic Wandres eindigde vlak achter Freese met de tienjarige Oldenburger Hot Hit 3 (v. Blue Hors Hotline) op de tweede plaats. De combinatie reed een proef die gewaardeerd werd met 72,116%. Christof Umbach gaf het paar 74,419% wat een gedeelde eerste plaats met Freese opleverde.

Rath maakt top drie compleet

Mathias Alexander Rath werd op zijn eigen concours derde in het zadel van de achtjarige Hannoveraner Destacado FRH (v. Desperados FRH). Rath reed de hengst naar een score van 71,721%. Hij werd door drie juryleden op de tweede plaats gezet en twee juryleden hadden de derde plaats over voor zijn proef.

Bron: Horses.nl