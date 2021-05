Isabel Werth wint kwalificatie GP in München

Vanochtend won Isabel Werth de kwalificatiewedstrijd Grand Prix voor jonge paarden in München met de 9-jarige Superb 2 (v. Surprice). In het zadel van de Hannoveraanse merrie verzekerde de amazone zich van een ticket voor de finale van de serie, die in december in de Frankfurt Festhalle wordt gehouden.

Afgelopen vrijdag begonnen Isabel Freese en de 9-jarige Oldenburger Total Hope OLD (v. Totilas) als favorieten in de inloopproef voor de Louisdor Preis. De combinatie won de finale van de Nuremberg Burg Cup in 2019, waarmee ze lieten zien dat ze de overgang naar het Grand Prix-niveau uitstekend maakten. Maar in de laatste kwalificatie werden de kaarten opnieuw geschud. Total Hope weigerde de piaffe en maakte fouten in de galopwissels, hiermee kwam de mooie hengst op de vijfde plaats terecht.

Moeilijke proef

Total Hope was niet het enige paard dat worstelde met de eisen van de proef. In bijna alle gevallen kwamen er talloze fouten binnen, vooral bij de vliegende wissels. Twee ruiters zagen zelfs af van de evaluatie, waaronder Jessica von Bredow-Werndl met haar 10-jarige Hannoveraan Sir Max (v. St. Moritz Junior).

Isabel Werth wint met dik 75%

Het is Isabell Werth gelukt om in de proef met Superb op alle oefeningen een veilig cijfer tussen zeven en acht te behalen. Met 75,535 procent verzekerde het paar hun startplaats in de finale, die in december in de Frankfurt Festhalle wordt gehouden

Twee Vitalis-nakomelingen in top 5

Fabienne Müller-Lütkemeier greep de tweede plaats met de Westfaalse merrie Valencia As (v. Vitalis). Het duo kreeg 74,349%. De amazone pakte de vierde plaats met haar andere Vitalis-nakomeling Valesco. De combinatie behaalde een score van 68.279%. Met beide 10-jarige paarden heeft Fabienne Müller-Lütkemeier weer goede vooruitzichten voor de internationale Grand Prix-sport.

Bron: Horses.nl/Pferd-aktuell