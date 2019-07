Isabell Werth: ‘Dressuur is als opvoeding van kinderen’

"Ik ben vijftig, geen honderd!", zegt Isabell Werth die voorlopig nog niet aan haar pensioen denkt. Op CHIO Aken vierde ze haar vijftigste verjaardag met succes: met haar lievelingspaard Bella Rose (v. Belissimo M) boekte ze een hattrick in de vijfsterren Grand Prix waarbij in de kür voor de eerste keer in hun carrière de 90% werd aangetikt. Daarnaast reed de Duitse dressuurkoningin Emilio (v. Ehrenpreis) naar twee tweede plaatsen in de viersterren Grand Prix. Die prestaties waren voor RP-Online redenen om Werth vijftig vragen te stellen.