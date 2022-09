Isabell Werth en Emilio winnen Grand Prix CDI4* Ludwigsburger

Isabell Werth reed haar toppaard Emilio in mei voor het laatst de ring binnen. Vandaag mocht de Ehrenpreis-zoon opnieuw zijn kwaliteiten laten zien en niet geheel zonder succes. Op het CDI4* Ludwigsburger wonnen Werth en Emilio de Grand Prix met een score van dik 75%.

De ruin liep een hele stabiele proef zonder grote fouten. Het drafgedeelte leverde hoge cijfers op met als uitschieters de piaffe en passage. Ook in de galop waren mooie stukken, het enige kleine smetje was misschien de wissels om de twee. In de stap laat de combinatie nog wat punten liggen maar uiteindeljk was de score van 75.261% ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Frederic Wanders en Bluetooth Old (v. Bordeaux) werden tweede. Beide wisselseries gingen mis waardoor er meerdere onvoldoendes op het protocol verschenen. Dit drukte de score flink, die uiteindelijk uitkwam op 74.696%. Benjamin Werndl en Daily Mirror 9 (v. Damon Hill) eindigden nipt op de derde plaats. Zij scoorden 74.565%.

Uitslag