Isabell Werth en Emillio winnen Grand Prix München

Met ruim 75% wisten Isabell Werth en de zestienjarige Emilio 107 (v. Ehrenpreis NRW) de Grand Prix te winnen tijdens het CDI3* München. In totaal gingen er achttien combinaties van start waarvan meer dan de helft uitkwam voor het thuisland. Het is dan ook niet geheel verassend dat de gehele top drie gevuld wordt met Duitsers. Matthias-Alexander Rath reed naar de tweede plaats en Hubertus Schimdt naar plaats drie.

Isabell Werth had Emilio er fijn aan staan. Het enige smetje was de wisselserie om de twee die de mist in ging en waar meerdere onvoldoendes voor werden gegeven. Ook de stap kende vandaag wat spanning. Daartegenover stonden wel hoge cijfers voor de piaffe-passage tour wat de score naar 75.109% bracht. Matthias-Alexander Rath reed Thiago GS (v. Totlias) naar 73.130% en een tweede plaats. Hubertus Schimdt en Beryll 28 (v. Benetton Dream FRH) maken met 72.413% de top drie compleet.

