Isabell Werth en Viva Gold OLD winnen ook GP Spécial in Mannheim

Ellen Liem
Viva Gold OLD met Isabell Werth Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping
Nadat Isabell Werth met Viva Gold OLD (v. Vivaldi) vrijdag met 77,087% de Grand Prix op CDI Mannheim won, waren ze vandaag ook in de Grand Prix Spécial een klasse apart. In zijn tweede Spécial liep de tienjarige hengst naar 76,319% en daarmee met afstand de hoogste score.

