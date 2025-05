Isabell Werth en Wendy de Fontaine niet aan start in Mannheim

Isabell Werth zou Wendy de Fontaine deze week in Mannheim voor het eerst sinds de Lövsta Top 10 Dressage in Stockholm weer aan de start brengen, maar Werth heeft de Sezuan-dochter last minute afgemeld. De DWB-merrie heeft een dik rechter achterbeen.

“Wendy de Fontaine verraste ons gisteren met een dik rechter achterbeen. Het heeft tijd en rust nodig”, aldus Werth op social media. De combinatie won vorig jaar teamgoud en individueel zilver op de Olympische Spelen in Parijs. In november reed Werth de merrie in Stuttgart en eind november in Stockholm.

Bron: Horses.nl