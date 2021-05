Isabell Werth gaat niet voor Duitse titel met Weihegold

Voor Duitsland staan vanaf komende donderdag de nationale kampioenschappen dressuur op het programma. Isabell Werth, die als ruiter al vanaf begin jaren negentig bijna jaarlijks op de hoogste trede van het podium mocht plaatsnemen, neemt Weihegold (v. Blue Hors Don Schufro) waarmee ze vorig jaar de titel won in de Kür en in 2016 in de Special, deze keer niet mee.

“Ik rijd in Balve met Bella Rose (v. Bellisimo M) en Quantaz (v. Quaterback)”, vertelde Werth aan Dressursport Deutschland. “Dat heb ik met alle betrokkenen van de dressuurcommissie besproken.”

Weihegold en Emilio

De Duitse topamazone heeft maar liefst vier paarden, die in aanmerking zouden kunnen komen voor de Olympische Spelen en het Europees Kampioenschap, waarvoor Balve ook een observatiewedstrijd is. Weihegold heeft zich al genoeg bewezen, daar zijn ze het in de commissie al over eens en Emilio (v. Ehrenpreis) kan een week na het DK mee naar het CDI in Achleiten.

Gouden medailles

Werth won sinds 1991 zestien keer goud op de national Duitse kampioenschappen. In de jaren dat er één overall kampioenschap werd verreden mocht ze zich vier keer met Gigolo (v. Graditz), twee keer met Amaretto (v. Argentinus) en twee keer met Warum Nicht (v. Weltmeyer) opstellen voor de huldiging en nadat er titels in zowel de Special als de Kür te winnen waren won ze goud in:

2009 GPS Warum Nicht

2010 GPS Gold Warum Nicht

2010 Kür Warum Nicht

2016 GPS Weihegold

2017 GPS Emilio

2017 Kür Emilio

2019 Kür Emilio

2020 Kür Weihegold

Bron: Dressursportdeutschland