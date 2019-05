Isabell Werth heeft weer een nieuwe (VIDEO)

Isabell Werth won gisteren de CDI4* Grand Prix in Mannheim met Don Johnson (74,870%) en was concurrent van zichzelf met DSP Quantaz (74,609%). Werth, op dit moment 1 en 2 op de Wereldranglijst, heeft dus weer een nieuw Grand Prix-paard. En eentje die met negen jaar al laat zien dat hij behoorlijk wat in zijn mars heeft. Hoe lang de DSP-goedgekeurde Quantaz onder Werth zijn kunsten mag vertonen is de vraag, want eigenaresse van de bruine is Werths leerlinge Victoria Max-Theurer.

Quantaz werd als jonge hengst goedgekeurd in Prussendorf, maar liep vervolgens nooit een verrichtingstest. Hij verscheen onder Ronald Lüders tot en met 2018 in de sport en werd onder hem onder andere vierde in de jonge paarden-Grand Prix in Hagen. Begin 2019 maakte Quantaz zijn debuut in de Grand Prix met Werth. Hij won in februari direct de nationale wedstrijd in Ankum.

Max-Theurer-succes

De Oostenrijkse familie Max-Theurer had nog meer te vieren in Mannheim. Derde in de proef werd namelijk Pathetique (v. Quaterback) met Dorothee Schneider. Deze negenjarige merrie van Victoria’s moeder Sissi Max-Theurer liep naar 73,696%. Het Nederlandse jurylid Mara de Bel had deze combinatie zelfs op 1 staan.

Quaterback

Quaterback dekte de wereld na zijn optredens op de Bundeschampionate 2007 en de Oldenburger Althengstparade 2007. Zijn nafok werd daarna door velen sceptisch bekeken. Nu dringen links en rechts toch Quaterbacks door tot het hoogste niveau en daaraan heeft hij ook zijn knappe posities op de HorseTelex Results Ranking te danken. De voshengst van het Brandenburger Haupt und Landgestüt staat op de 18e plaats van de A-ranking en is één van de jongste hengsten in de top-20. Op de B-ranking voor aankomende verervers staat hij op de derde plaats. Het afgelopen jaar (mei 2018-mei 2019) waren er 40 Quaterbacks actief in de internationale sport.

Video van Quantaz



Bron: Horses.nl