Isabell Werth kondigt pensioen aan: ‘Nog één keer Olympische Spelen’

Dressuurkoningin Isabell Werth heeft voor het eerst openlijk gesproken over haar pensioen als actieve wedstrijdamazone. Ze wil nog een keer op de Olympische Spelen rijden (Parijs 2024) en dan: 'ist auch irgendwann Schluss'. "Of dat 2024 of 2025 gaat zijn weet ik nog niet, ik zoek een geschikt moment om afscheid te nemen uit."

Werth heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Haar collectie medailles bevat zeven gouden Olympische medailles (daarvan overigens maar één individueel), negen gouden medailles op Wereldkampioenschappen en 21 (!) gouden medailles op Europese Kampioenschappen.

‘Met 60 wil ik niet meer rijden’

De Olympische Spelen in Parijs zouden een perfect slotstuk van de carriere van Werth kunnen zijn. “Ik wil zeker nog een keer op de Olympische Spelen rijden. Dan ben ik 55. Met 60 wil ik zeker geen wedstrijden meer rijden.”

Superb

Werths grote hoop voor Parijs heet Superb (Surprice x Donautanz), net zoals Werths vorige Olympische partners (Bella Rose en Weihegold) een merrie. Die merrie is nu 9 jaar en Werth start haar dit jaar in de Louisdor Preis-competitie (jonge paarden-Grand Prix). Superb werd in 2015 door Madeleine Winter-Schulze aangeschaft op de Hannoveraanse eliteveiling voor 250.000 euro. “Zij kan in Bella’s voetstappen treden.”

Bron: DPA/Bild