Isabell Werth last wedstrijdpauze in na overlijden echtgenoot

Savannah Pieters
Isabell Werth en DSP Quantaz Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Isabell Werth zal de komende weken niet deelnemen aan wedstrijden. De Duitse amazone neemt bewust een pauze om samen met haar zoon Frederik het overlijden van haar echtgenoot Wolfgang Urban te verwerken.

Op 8 oktober werd bekend dat Urban onverwacht op 80-jarige leeftijd is overleden. In een bericht op social media liet Werth weten dat zij voorlopig niet zal starten op concoursen. “De overweldigende hoeveelheid medeleven na het overlijden van Wolfgang heeft mijn zoon Frederik en mij diep geraakt. Wij willen iedereen daarvoor oprecht bedanken. In de komende weken zal ik nog niet aan wedstrijden deelnemen. We hebben simpelweg nog tijd nodig.”

Door deze beslissing ziet Werth af van deelname aan de wereldbekerwedstrijden in St. Vincent, Mexico en Stuttgart. Of ze wel van start gaat op de Top 12-première in Frankfurt, is nog niet bekend.

