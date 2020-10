Isabell Werth met vierde paard onderweg naar top tien FEI Wereldranglijst

Isabell Werth is met haar vierde (!) paard onderweg naar de top tien van de FEI Wereldranglijst. De Duitse dressuurkoningin maakte met DSP Quantaz (Quaterback x Hohenstein I) een sprong van plaats 25 naar de dertiende plaats. Werth neemt met Bella Rose de koppositie in, volgt met Weihegold OLD op de tweede plaats en staat met Emilio op plaats zeven.