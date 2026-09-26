Isabell Werth met Viva Gold OLD naar 86,565% in kür Wenen

Dat Isabell Werth en Viva Gold OLD (v. Vivaldi) een combinatie zijn om rekening mee te houden, werd al duidelijk op het allereerste internationale Grand Prix-concours van de combinatie in Herning (maart). Maar de afgelopen maanden heeft de tienjarige Viva Gold nog een flinke ontwikkeling doorgemaakt. In Wenen liep hij vanavond naar 86,565% in de kür, een score waarmee hij op het Wereldkampioenschap in Aken zesde zou zijn geworden.
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top-3 Duitse
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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