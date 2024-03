Isabell Werth: ‘Mijn droom is om met Emilio de Wereldbekerfinale te rijden’

Isabell Werth won gisteren met de Quaterback-zoon DSP Quantaz de Grand Prix Kür op The Dutch Masters, de laatste Wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Ze is als koploper van het Wereldbekerklassement verzekerd van een startplaats in de finale in Riyad, Saudi-Arabië, maar moet de keuze maken tussen Quantaz en Emilio (Ehrenpreis NRW x Cacir x).

Werth won 32 jaar geleden voor het eerst de Wereldbekerfinale en is altijd van plan gewest om te strijden voor haar zesde titel. Ze droomt ervan om de inmiddels achttienjarige Emilio daar afscheid te laten nemen van de sport. “Maar Quantaz is ook gekwalificeerd, dus we zullen zien”, vertelt de amazone.

‘Geen andere show zoals deze’

De Duitse amazone neemt graag deel aan The Dutch Masters, voorheen Indoor Brabant. “Ze (de paarden, red.) groeien meteen als ze binnenkomen, maar het is geweldig om zoveel mensen te zien en het publiek was zo enthousiast, steunde alle ruiters en combinaties en landen, dus dat maakt het echt spannend en ik vind het altijd leuk om naar ‘s-Hertogenbosch te komen. Het is dicht bij huis en het is leuk om te zien dat er elke keer iets meer is. Zoveel bloemen, zoveel mooie details.. Er is geen andere show zoals deze en ik bedankt Anky en het hele team hiervoor, want het maakt dit echt bijzonder.”

Ontspannen

Charlotte Fry reed de Lord Leaterdale-zoon Everdale naar de tweede plaats. “Het is altijd heel spannend om de Wereldbekerwedstrijden te rijden, er is altijd veel spanning als je de ring binnenkomt. Vooral vandaag, toen ze Emmelie’s score aankondigden, het publiek vond dat geweldig!” Ze vervolgt: “Everdale kwam tot rust en ontspande zich veel sneller dan de laatste paar wedstrijden en ik had het gevoel dat we konden laten zien dat hij ook kan ontspannen in de ring. Ik probeer het er makkelijk uit te laten zien en het voelde goed. We hadden een paar foutjes, maar over het algemeen was ik heel blij.”

Echte gentleman

Emmelie Scholtens maakte het podium compleet door Indian Rock (Apache x Vivaldi) naar de derde plaats te sturen. “Hij voelde echt super aan en ik vind het echt geweldig om hem te rijden. Hij is zo getalenteerd en het is een echte gentleman. Ik ben gek op hem en ik vind dat hij het echt heel goed deed. Het is nog een jong paard voor in de Grand Prix en voor mij voelde het geweldig.”



