Isabell Werth met Weihegold naar 81,848% in WB Grand Prix

Isabell Werth pakte gisteren en donderdag al de winst in Salzburg met DSP Quantaz (v. Quaterback) in de CDI3* Grand Prix. Vandaag was het in de Wereldbeker Grand Prix de beurt aan haar merrie Weihegold Old (v. Blue Hors Don Schufro). De merrie liep haar laatste concours in juli, maar heeft nog niets verleerd: 81,848% kwam op het scorebord in Salzburg.

Zeven van tien Wereldbekerkwalificaties werden geannuleerd dit seizoen, maar toch wil de FEI dat de finale in Gothenburg in april doorgaat. Met deze dikke zege maakte Werth de weg vrij voor de vijfde winst in de Wereldbekerfinale. Met Weihegold won ze de Wereldbekerfinale al drie keer (2017, 2018 en 2019). Voor deelname in Gothenburg hoeft Werth Weihegold alleen nog maar een keer te starten, de plaatsing is daarbij niet van belang.

Jessica von Bredow-Werndl naar bijna 80%

Ook over de nummer twee was de jury unaniem. Jessica von Bredow-Werndl reed met TSF Dalera BB (v. Easy Game) een proef die werd beloond met 79.630%.

Patrik Kittel en Delaunay Old (v. Dr Doolittle 45) eindigden op de derde plaats, ruim 3.5% achter von Bredow-Werndl. Op de plaatsen 4 en 5 twee andere Duitse dames: Dorothee Schneider werd met Faustus vierde (75,174%) en Helen Langehanenberg met Annabelle vijfde (74,457).

Thamar Zweistra tiende

De enige Nederlandse dressuurdeelnemer in Salzburg, Thamar Zweistra, stuurde de hengst Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) naar de tiende plaats met 70,978%.

Bron: Horses.nl / Hippodata