Isabell Werth op social media: binnen paar uur meer dan 20.000 volgers

Isabell Werth was nooit op social media te vinden, maar daar is sinds vandaag verandering in gekomen. Werth heeft de voormalige chef-verslaggever van de Duitse krant Welt Franca Lehfeldt aangenomen voor communicatie en marketing op haar stal en met de komst van Lehfeldt geeft Werth nu een kijkje achter de schermen bij haar op stal.

Werths instagram en facebook is vandaag online gegaan en binnen een paar uur had 54-jarige al over de 20.000 volgers op Instagram. Aan haar zijde staat Franca Lehfeldt, bekend als tv-presentator en verslaggever bij de Duitse krant Welt. Inmiddels heeft ze haar eigen bedrijf opgezet bij een marketing- en communicatiebureau.

