Isabell Werth oppermachtig in Grand Prix Stuttgart

Vanmorgen werd de Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart verreden. Isabell Werth won deze rubriek met Bella Rose (v. Belissimo M) met 81,826%. Tweede werd Daniel Bachmann Andersen met Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack), het duo scoorde 76,826%. Op de derde plek eindigde Dorothee Schneider met de San Remo nakomeling Sammy Davis Jr. Hun optreden werd beloond met 76,435%.

Werth reed een stabiele proef waarin de overgangen naar passage en de passage zelf positief opvielen. Een kleine disbalans aan het einde van het zig-zag appuyement hield Isabell niet van de overwinning. Ook Daniel Bachmann Andersen zette een fijne proef neer zonder fouten. Vooral het einde van de proef had veel expressie en liet Blue Hors Zach nakomeling veel kracht zien in de passage en piaffe. Schneider startte veelbelovend maar Sammy Davis jr. kreeg in de uitgestrekte stap en een piaffe wat te veel spanning.

Nederlandse starters

Emmelie Scholtens debuteerde met Desperado (v. Vivaldi) in een Wereldbekerwedstrijd. Ze kregen 62,696% voor hun optreden waarin vooral in de piaffe storingen optraden. Madeleine Witte-Vrees werd zesde met Cennin (v. Vivaldi) met 73,804%.

Bron: Horses.nl