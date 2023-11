Isabell Werth sluit Stuttgart af met vierde overwinning

Het was op de Stuttgart German Masters vier uit vier voor Isabell Werth. Met de bijna achttienjarige Emilio (v. Ehrenpreis NRW) won ze de Wereldbeker Grand Prix en Kür en met haar jonge talent Superb (v. Surprice) won ze na de viersterren Grand Prix vanmorgen ook de Grand Prix Spécial. Met 74,213% reed ze zich een kleine twee procent los van Sönke Rothenberger en Matchball OLD (v. Millennium).

Het werd een unanieme overwinning voor Werth. De vijf juryleden waardeerden haar proef met scores van 72,979% tot 75,638%. Vooral voor het drafgedeelte en de piaffe- en passagetour konden de juryleden verscheidene 7,5-en en achten kwijt, maar ook in de galoptour liet Werth meerdere achten optekenen. In de serie om de twee ontstond een dure fout. Drie juryleden gaven daarvoor een onvoldoende (twee vieren en een vijf), maar bij de andere twee juryleden kwam Werth nog weg met een zeven en een 7,5 (!).

Dik PR voor Rothenberger en Matchball

Sönke Rothenberger reed tot dusver pas twee keer eerder de Spécial met Matchball. Dat leverde op CDI Herning in maart dit jaar 69,213% op, op CDI Mannheim in mei moest Rothenberger de ruin terugtrekken. In Stuttgart kwam er met 72,596% dus een dik PR op het protocol te staan. De Oldenburger-ruin maakte vooral veel indruk in de galoptour en voor de uitgestrekte galop kwam er bij één jurylid zelfs een negen te staan, maar net zoals bij Werth ontstond er een fout in de serie om de twee. Bij Rothenberger waren de juryleden het met vier vieren en een drie meer met elkaar eens.

Katharina Hammer en de voorheen door Hubertus Schmidt gereden Denoix PCH (v. Destano) maakten de top drie compleet. Hammer reed de elfjarige hengst naar 71,915%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl