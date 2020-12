Isabell Werth stelt zich kandidaat voor International Dressage Riders Club

Isabell Werth heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter van de International Dressage Riders Club (IDRC). De Duitse dressuurkoningin is van mening dat de internationale dressuurruiters moeten proberen om meer zeggenschap te krijgen. Voorbeelden daarvan zijn het verplicht stellen van het dragen van een cap en het introduceren van de verkorte Grand Prix.

“Het verplicht dragen van een cap en het introduceren van de verkorte Grand Prix in het Wereldbekerseizoen van 2021/2022 zijn zaken die voornamelijk ons als dressuurruiters aangaan, maar in beide gevallen is niet met ons overlegd. Ik denk dat dat moet veranderen”, vertelt Werth. “Als ik word gekozen, zorg ik er graag voor dat de dressuurruiters een sterkere positie krijgen binnen de IDRC.”

Samenwerking

Klaus Roeser, voorzitter van het FEI Dressuurcomité, staat op de nominatielijst als algemeen secretaris. Een samenwerking zou volgens Werth een ideale oplossing zijn. “Ik kan alleen voorzitter worden als ik daarin gesteund word en met Klaus is dan 100% zeker het geval. We kennen elkaar al jaren en werken goed samen. Daarnaast heeft Klaus jarenlange ervaring in het FEI Dressuurcomité en heeft dus de nodige ervaring en zakenrelaties.”

Bron: Dressursport Deutschland