Isabell Werth verklaart kritiek: ‘Ik mis een duidelijke richting’

In een gesprek met St-Georg-uitgever Gabriele Pochhammer gaat Isabell Werth nog wat verder in op de kritiek die zij op het EK dressuur in Hagen aan de juryleden richtte. ''Ik mis een duidelijke richting. Misschien heeft het feit dat er in de Corona-periode weinig wedstrijden waren en dat de juryleden zelden samen keurden ertoe geleid dat alles een beetje heen en weer zwalkte.''

In het interview geeft Werth enkele voorbeelden: ”Wat is een fout in de vliegende galopwissels? Een vijf, een zes, een zeven, een vier? Dat moet gedefinieerd worden. Het kan niet gebeuren dat een ruiter met een wisselfout een vijf krijgt, de volgende een vier, de derde een zes. Het moet duidelijk zijn dat een wisselfout een vijf is. Of een ander voorbeeld: op twee benen springen in de pirouette. Het ene jurylid merkt dat op, het andere niet. Derde voorbeeld: zelden liggen de cijfers zo ver uit elkaar als in de stap. Ik verwacht dat juryleden zoiets adequaat beoordelen kunnen.”

Kunnen praten over corrigeren van fouten

”Door de coronaperiode is er ook minder discussie geweest tussen juryleden, ruiters en trainers. Als ik een proef rijd, stel ik me ook bloot aan kritiek. Dat moeten juryleden ook kunnen verdragen en we moeten kunnen praten over het corrigeren van fouten.”

Videohandboek

Werth stelt dat er aan de ‘code of points’ – de geschreven afspraken die juryleden hebben gemaakt – een videohandboek moet worden toegevoegd om een duidelijke lijn in het jureren te krijgen.

Emilio kandidaat voor Wereldbekerfinale

In het interview met Gabriele Pochhammer noemt Isabell haar paard Emilio (v. Ehrenpreis NRW) als kandidaat voor de Wereldbekerfinale, terwijl ze het WK in Herning wil rijden met haar ‘Aken’-topper met DSP Quantaz (v. Quaterback). Het kampioenschap komt volgend jaar nog te vroeg voor Superb, de dochter van Surprice die door velen wordt gezien als de echte opvolger van Bella Rose (v. Belissimo M) en Weihegold (v. Blue Hors Don Schufro).

Werth nog niet met pensioen

Bella Rose is na haar koliekoperatie weer gezond en wordt volgend jaar geïnsemineerd met de door Werth getrainde hengst Valdiviani. Bella Rose zal het veulen zelf dragen. Voor Weihegold zoekt Werth een mooi moment om haar een sportief afscheid te bezorgen. Zelf denkt Isabell Werth nog niet aan pensioen. ”Ik heb nog een stel jonge paarden waar ik de juryleden nog niet mee heb lastiggevallen. Ik doe dit nog wel even.”

Bron: Horses.nl/St-Georg