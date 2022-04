Isabell Werth wint GP Hagen met toekomstpaard Superb, Hartsuijker naar 71% bij debuut

Isabell Werth kondigde vorig jaar aan dat ze in Parijs nog één keer op de Olympische Spelen wil rijden (en wil winnen). De hoop voor Parijs is Superb (v. Surprice), die volgens Werth in de voetstappen van Bella Rose kan gaan treden. Vandaag liep de tienjarige merrie haar eerste internationale Grand Prix op het Horses & Dreams concours in Hagen en won die direct met 75,783%.

Superb (Surprice x Donautanz) is, net zoals Werths vorige Olympische partners (Bella Rose en Weihegold) een merrie. Superb werd in 2015 door Madeleine Winter-Schulze aangeschaft op de Hannoveraanse eliteveiling voor 250.000 euro. “Zij kan in Bella’s voetstappen treden”, zei Werth vorig jaar in een dpa-persbericht.

Vandaag stond het eerste internationale Grand Prix-optreden op het programma in Hagen, nadat Superb eerder nationaal al over de 77% scoorde in de Grand Prix. In de CDI3* Grand Prix kwam Werth als derde starter direct op 75,783% en daar ging ook niemand van de dertig deelnemers overheen. In de proef zaten nog genoeg dingen die beter kunnen, maar qua potentie lijkt Werth niet overdreven te hebben als het deze merrie aangaat.

Drie keer Trakehner bloed

Vijf combinaties gingen over de 72% in de CDI 3* Grand Prix van Hagen, die door veel ruiters werd gebruikt om hun minder ervaren paarden ervaring op te laten doen. De tweede plaats (73,456%) was voor de in Duitsland woonachtige Finse Emma Kanerva met Mist of Titanium (v. Millennium), derde werd de Deense Anne Troensegaard met de Trakehner Kipling TSF (v. Hofrat).

Drie keer Trakehner bloed in de top dus: Superbs moedersvader Donautanz komt uit een Trakehner moeder en de merrie komt zelf uit een Trakehner lijn, Mist of Titanium is een zoon van de Trakehner Millennium en Kipling TSF is zelf Trakehner.

Over de 72% gingen ook ’thuisruiter’ Frederic Wandres en Lyndal Oatly.

Hartsuijker naar 71,169%

Dinja van Liere heeft haar derde zelfopgeleide paard in de internationale Grand Prix. Hartsuijker (v. Johnson) liep bij zijn internationale debuut in Hagen naar 71,196%. De tienjarige Hartsuijker (v. Johnson) is na de even oude Haute Couture en Hermès het derde paard dat Van Liere compleet opleidde tot en met de Grand Prix. Na een paar nationale (HC) starts in de koningsklasse, heeft Van Liere de vos nu mee in Hagen. In zijn eerste internationale Grand Prix liep de ruin, ondanks een paar hakkels in de proef, direct naar 71,196%. Goed voor de 7e plaats.

Op CDI Opglabbeek debuteerde Charlotte Fry met de derde Van Olst-hengst in de Grand Prix: na Everdale en Glamourdale is nu ook de negenjarige Inclusive (v. Everdale) op het hoogste niveau aangekomen.

Charlotte Fry kan bij Gertjan en Anne van Olst ondertussen kwartetten wat betreft de Grand Prix-paarden: naast Dark Legend, Everdale, Glamourdale komt de Britse nu ook met voormalig verrichtingskampioen Inclusive (Everdale x Uptown) uit in de Grand Prix. De combinatie had in Opglabbeek in de Grand Prix (69,087%) nog wat last van spanning, maar de potentie was zeker al te herkennen. In Hagen was er wat meer rust en dat resulteerde direct in een score van zo’n twee procent hoger (71,065%/9e).

