Isabell Werth wint internationale rentree met Quantaz in Stuttgart

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Isabell Werth wint internationale rentree met Quantaz in Stuttgart featured image
Isabell Werth met DSP Quantaz Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De internationale rentree van Isabell Werth en DSP Quantaz is in Stuttgart bekroond met de overwinning in de CDI4* Grand Prix. De proef, die geldt als kwalificatie voor de Grand Prix Spécial, leverde de Duitse combinatie 72,674% op. Therese Nilshagen volgde met de Negro-zoon Navarro op de tweede plaats. Carina Harnisch en de voormalige Louisdor Preis-winnaar DSP Sheldon Cooper completeerden het podium en maakten daarbij misschien wel de meest complete indruk.


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