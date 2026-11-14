Isabell Werth wint internationale rentree met Quantaz in Stuttgart

De internationale rentree van Isabell Werth en DSP Quantaz is in Stuttgart bekroond met de overwinning in de CDI4* Grand Prix. De proef, die geldt als kwalificatie voor de Grand Prix Spécial, leverde de Duitse combinatie 72,674% op. Therese Nilshagen volgde met de Negro-zoon Navarro op de tweede plaats. Carina Harnisch en de voormalige Louisdor Preis-winnaar DSP Sheldon Cooper completeerden het podium en maakten daarbij misschien wel de meest complete indruk.
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combinaties Nederlandse Twee
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Uitslag.
Bron: Horses.nl
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