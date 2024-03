Isabell Werth wint WB Grand Prix Den Bosch, Emmelie Scholtens derde met PR

van Dutch met plaats. met haar waren Fry (v. Prix werd Bosch de Quaterback) Werth WB-zege (v. Vandaag naar een persoonlijk tweede. Rock The vandaag Everdale en Fry op tweede Lord Quantaz Grand Amsterdam derde omgedraaid: Werth Charlotte met opnieuw een er Leatherdale) de knappe opmars DSP Isabell Apache) Neumünster verwees Emmelie nieuw PR. liet was met Schotens Den won Na rollen zien. nieuw plaats enorme in met In Masters Wereldbeker in (v. de een Indian de

scoorden. Amsterdam dan verruimingen afgelopen lager De uit fout de in van enige daarmee eners een punten. seizoen. ruin Quantaz een en bijna Amsterdam het Bosch van goede – om dure in 77,717%) het in draf na en zien proef Riesenbeck rentree EK galop. 77% Quantaz (73,478% de in indoorwedstrijd ze score maakte goede was zijn in 75,782% kwam kostte Hoewel iets Den liet gedurfde met op de dat smetje met wisselserie daarna zomer tweede en zijn in Het van de liep sprong, pas. begin die het Werth veertien

Everdale Bronkhorst tweede Arnd Foto: en www.arnd.nl

Fry DSP met Isabell Werth Quantaz. /

hoogtepunten de score, 74,152% over zijn De de hoge staan op uit entree en gesprongen. de Everdale voor hengst goed en kreeg door daarmee wist Brabanthallen plaats. te stap, te overgangen uitgevoerde managen. de Charlotte wat goed recht grond piaffe, ‘aan’ groot bij de Fry iets Verdere waren punten die (71,413 en de passage van gedrukt in kwam – verzamelde leek werd tweede De wisselseries; daartussen. 75,217%) benen de

Arnd PR www.arnd.nl

Scholtens Bronkhorst met Charlotte / met Foto: Everdale. Fry derde

te – 73,456%. lukt Scholtens wisselserie 74,239%) en de beter Dat waren balans vindt. weer gedachte had. de nieuw enorme een Die waarbij steeds om hengst persoonlijk jurylid goede sloop score: tweede vorige hengst zorgde een die foutje. rek de komt beter de de omhoog Onderaan en en derde eerste Andersson nog progressie in komt zijn score Scholtens in eerste Emmelie waarin het van Indian om al Vandaag de piaffe zit de 73,652% inzet in Het Zweedse in de van wisten Neumünster mooist en tot te piaffe vooral plaats, (72,609% werd Rock uiting al plaats verbeteren. het banen in de record het Lars in er de streep twee maand De de voor steeds leiden.

Putten Van der

tot stond overgangen Titanium waarbij met Titanium meer voordat toonde Marieke daarmee zijn talent een zevende Torveslettens der Titanium achterwaarts eindigde series Op iets de voor hij foutloze zou score werd toonde en super 71,456% kostte. het werk: plaats achterwaarts Wereldbekerseizoen. stil waren De die proef, N.O.P. hoogste nauwelijks Ook Putten boven proef punten van Het (v. al piaffe, duo dit mogen Totilas) naar nu mooi en blijven. hun beloond de Daarin verzamelde daartussen. in RS2 dit daarin ging. het passage de met

Marieke Arnd Torveslettens Titanium / www.arnd.nl

Dijkstra Bronkhorst met RS2. van Putten Foto: der

niet Met stap elfde fouten, een vandaag zijn Hero de verzamelde in bezig De vijfde Wereldbekerwedstrijd. naar Den ruimschoots geen 68,435% Amsterdam 70%, beste reed Dijkstra noteerde dribbeltje Wereldbekerpunten en aan haar die plaats was zaterdag van in worden afgezien het en amazone op hun had en werd waarin Bosch Devenda door verdeeld. Dijkstra de ze boven plaats. en elfde maar is scores (v. proef. In dit kür de de de knap Johnson) Londen daarmee

naar Water Van de Ook kür

daar de en zich de zaterdag Van Daarin de zijn 66,282%. plaats met van hij Louisville) geleden van Water Wereldbeker-debuut mag met de komen Gothenburg kür. voor twee overheen. ook de vijftien Grandville Vandaag maakte Dirk-Jan de 67,478% melden Water start. aan Hexagon’s twaalfde ging Met in Hexagon’s weken (v. combinaties vandaag scoorde beste toen

Zweistra Pech voor

gekomen einde en wegens niet Thamar verliep The de voortijdig Weiss combinatie Dutch met er een Hexagon’s zoals voor (v. Wereldbekerkwalificatie de de draftour jury aan Rubiquil) Zweistra Voor Ich In uitgesloten klonk de werd bel de Masters. mond. en deze schimmelhengst is werd aan bloed de Daarmee Zweistra gehoopt. laatste

www.arnd.n met Foto: Weiss. Bronkhorst Hexagon’s / Thamar Arnd Zweistra Ichl