Isabell Werth ziet Wendy als mogelijk Parijs-paard en vindt kritiek op paardensport vaak onterecht

In een interview met de Süddeutsche Zeitung gaat Isabell Werth in op kritiek op de dressuursport, kritiek op de vergave van de Wereldbekerfinale aan Riyad én blikt de zevenvoudig Olympisch kampioene vooruit op de Spelen in Parijs. Ze ziet Helgstrands Wendy de Fontaine (v. Sezuan) als kanshebber.

Op de kritiek voor de keuze voor Riyad als locatie voor de Wereldbekerfinale zegt 25-voudig deelneemster en vijfvoudig winnares Werth: “Als we dit overal als maatstaf zouden gebruiken, zouden we veel landen in de wereld moeten mijden. Een boycot heeft nog nooit iemand geholpen. Het helpt gewoon als je met elkaar praat en probeert deuren te openen en elkaars cultuur te begrijpen. Hoe ga je anders ooit dingen ten goede veranderen? Sport mag niet geïnstrumentaliseerd worden, het moet mensen samenbrengen.”

“Er is in de afgelopen jaren al ontzettend veel gebeurd in Saoedi-Arabië. Vooral de paardensport is voorbestemd om deze ontwikkeling te bevorderen. Hier strijden vrouwen en mannen op gelijke voet tegen elkaar en niet afzonderlijk, zoals in vrijwel alle andere sporten.”

De enorme prijzenpot heeft geen rol gespeeld volgens Werth. “Dit heeft niets te maken met het feit dat we buigen voor geld.”

Quantaz of Wendy

De krant noemt Quantaz het Parijs-paard van Werth, maar daar springt de amazone op aan. “Ja, en de tienjarige merrie Wendy, die ik heb overgenomen van Andreas Helgstrand. Beide gaan naar de observaties voor de Olympische Spelen.”

Verdedigen van Helgstrand

Werth verdedigt Helgstrand opnieuw in het interview. Over het feit dat Wendy onder Helgstrand tweemaal achtereenvolgens werd uitgesloten op grond van de bloedregel zegt Werth: “Dat kan gebeuren. Wij zijn de enige hippische discipline die bij de FEI een duidelijke regel hanteert: als een paard waar dan ook bloed op zijn lichaam vertoont, wordt het onmiddellijk gediskwalificeerd. Dressuur is wat dat betreft een voorbeeld. Toch krijgen we helaas altijd kritiek.”

Noot van de redactie: in zowel eventing als springen betekent bloed niet automatisch uitsluiting op FEI wedstrijden. In de springsport geldt dat bloed op de flanken uitsluiting betekent, bloed in de mond niet automatisch (als het weggeveegd kan worden en daarna niet meer bloedt, mag de ruiter verder rijden). In de eventing volgt alleen automatische uitsluiting in de dressuurproef, in de cross wordt het per casus bekeken door de jury en in de springproef geldt dat uitsluiting volgt bij bloed op de flanken of in de mond (tenzij minor case waarbij het bloed weggeveegd kan worden en het bloeden daarna stopt). Nationaal zijn de regels bij de KNHS geharmoniseerd (bloed op flanken, mond, neus of andere plek op lichaam = uitsluiting), in de cross bij de eventing en in de marathon bij het mennen wordt het van geval tot geval bekeken.

Over de Helgstrand-docu zegt de amazone: “Natuurlijk waren de beelden niet fraai. Toch wil ik mijn oordeel niet uitsluitend baseren op een korte reeks beelden die steeds herhaald werden. Je moet de hele situatie kunnen inschatten. Bovendien was Andreas zelf op geen enkel paard gezien. Als werkgever is hij uiteraard verantwoordelijk voor wat er in zijn stal gebeurt.”

Dat Helgstrand zelf ook niet van onbesproken gedrag is, wuift Werth weg. “Ik ken geen slechte beelden van hem en daarbij: van elke ruiter kunnen lelijke en mooie foto’s worden gemaakt. We doen allemaal ons best om de verantwoordelijkheid die we tegenover het paard hebben waar te maken, maar helaas lukt dat niet altijd.”

Social media

Over de komst naar social media zegt Werth: “Een van de redenen daarvoor was dat ik uit de verdediging te komen. Op deze manier kan ik ook eens dingen laten zien en bepaalde discussies aangaan, negatieve pers neem ik op de koop toe. Een ieder moet z’n mening kunnen verkondigen, zolang het niet beledigend is.”

Toekomst paardensport

Werth maakt zich zorgen over de toekomst van de paardensport. “We hebben een zeer veranderde sociale structuur. Het is buitengewoon beangstigend wat er momenteel in de wereld gebeurt. In welke hoek je ook kijkt, het is oorlog en geweld. Ook de tussenmenselijke basis brokkelt af. Sociale media ontremt mensen omdat ze dingen durven zeggen en schrijven die ze nooit in je gezicht zouden zeggen.”

“De basis van de paardensport is ook veranderd: vroeger kwam deze voort uit de landbouw, waar ik ook vandaan kom. De relatie met dieren is veranderd; er zijn nauwelijks meer kleine boerderijen waar kinderen opgroeien met allerlei dieren.”

“Het wordt minder geaccepteerd dat we het paard gebruiken voor de sport. Sommige mensen zijn er extreem op tegen, maar gelukkig hebben we nog steeds veel fans. De manier van houden, de verzorging van het paard, het gehele management is enorm verbeterd. Wij maken ook onze fouten en moeten daarvoor verantwoording afleggen. Maar ik heb het gevoel dat mensen verwoed op zoek zijn naar wat niet goed is.”

Blauwe tongen van Amsterdam

Over de foto’s van de blauwe tongen op de Wereldbekeretappe in Amsterdam (met onder meer Quantaz van Werth) zegt Werth beslist: “De beelden zijn gemanipuleerd. Quantaz had noch een blauwe, noch een donkerblauwe tong. Ik heb een advocaat in de arm genomen om juridische stappen te ondernemen tegen het Zweedse blad. Het doel is om het artikel offline te krijgen.”

Lees het hele interview hier

Bron: Süddeutsche.de