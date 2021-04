Isabell Werth’s topmerrie Bella Rose maakt langverwachte rentree

Hoewel Bella Rose (Belissimo M x Cacir AA) niet op de deelnemerslijst stond, maakt de topmerrie van Isabell Werth deze week op CDI Mannheim haar langverwachte rentree. Werth bracht de merrie vandaag voor op de vetcheck, naast haar andere topmerrie Weihegold (Don Schufro x Sandro Hit).

De laatste keer dat Bella Rose in de ring verscheen was op het EK van 2019 in Rotterdam. Daar won ze onder Werth alle drie de proeven (Grand Prix 85,652%, Grand Prix Spécial 86,520% en kür 90,875%).

OS-traject

Werth koos ervoor om Bella Rose niet uit te brengen in het coronajaar 2020. Mannheim wordt nu de eerste start dit jaar richting de Olympische Spelen in Tokio. De Duitse selectie voor Tokio wordt gebaseerd op de prestaties tijdens de Duitse kampioenschappen in Balve (3 – 6 juni) en CDI Kronberg (26 – 29 juni).

Bron: Eurodressage