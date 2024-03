Isabella Karajkovic en First Hummer derde in Aken

Nadat Isabella Karajkovic en First Hummer (v. FS Mr. Mobility) vorig jaar september hun laatste internationale wedstrijd reden, maakten ze vandaag een geslaagde rentree. Op CDI Aken reed Karajkovic haar pony in de landenproef naar 70,571%. Die score was goed voor de derde plaats en daarmee het beste Nederlandse resultaat.

De proef van Isabella Karajkovic en First Hummer werd beloond met een hele reeks zevens en meerdere achten. Smetje in de proef was de laatste contragalop, daarvoor werden onvoldoendes genoteerd die de score drukte.

Duitsland op 1 en 2

De overwinning ging naar Madlin Tillmann. Zij reed Mister Prime Time (v. Movie Star) naar een PR van 73,095% en tevens hun eerste internationale overwinning. Dichtst in de buurt kwam haar landgenote Feodora von Roeder met Morgensterns Delicius (v. FS Daddy Cool), die vorige maand in Lier twee proeven wonnen en een keer tweede werden. Vandaag in Aken werd het met 71,476% de tweede plaats.

Kate Jansen en Brecht Lunenburg

In de grote groep van 25 wisten zich voor Nederland nog twee combinaties in de top tien te rijden. Kate Jansen en FS Mr. Magic (v. FS Mr. Right) werden achtste met 68,714%, Brecht Lunenburg en Million Dollar Girl werden tiende met 68,429%.

Uitslag

Bron: Horses.nl