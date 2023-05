Isabella Karajkovic en First Hummer met PR naar zege in kür pony’s CDI Exloo

Na een tweede plaats in de landenproef en een derde plaats in de individuele proef, beide met een persoonlijk record, heeft Isabella Karajkovic CDI Exloo afgesloten met een overwinning en opnieuw een dik PR. Met de FS Mr. Mobility-zoon First Hummer zette de amazone een score van 75,433% neer en reed zich daarmee meer dan een procent los van de Duitse Lotta Beckmans. Nina van Rooij, winnares van de landenproef, werd met Le Formidable (v. FS Champion de Luxe) derde met 74,033%.