Isabella Karajkovic tweede in kür pony’s

Na een zesde plaats in de landenproef en een tweede plaats in de individuele proef heeft pony-amazone Isabella Karajkovic CDI3* Grote Brogel afgesloten met een tweede plaats in de kür op muziek. De amazone stuurde de tienjarige First Hummer (v. FS Mr. Mobility) naar 74,367% en hoefde daarmee alleen de Belgische Emilie Herweyers en Don't Dream WE (v. Don't Worry) voor te laten gaan.

De pas dertienjarige Isabella Karajkovic maakte in Grote Brogel haar internationale debuut bij de pony’s. De amazone reed met Wert’s Snowflake al wel meerdere internationale wedstrijden bij de Children. First Hummer, die in 2020 met Jill Bogers deelnam aan het EK in Budapest, wordt sinds vorig jaar door Karajkovic gereden.

In de kür van Grote Brogel was er een vierde plaats voor Jill van Hoof. Met Bjirmen’s Sjerp (v. Coelenhage’s Purioso) liet ze 71,467% optekenen.

Uitslag.