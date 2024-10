Isabella Karajkovic wint eerste rubriek Indoor Friesland: ‘Het ging precies zoals ik wilde’

De jeugd komt als eerste in actie op het dressuurweekend van Indoor Friesland en in de ponyrubriek bleef de winst in Nederland. De vijftienjarige Isabella Karajkovic en haar pony First Hummer waren de enige in de negen combinaties tellende rubriek die over de 70% gingen. Met 71,542% was er de winst.

De tweede plaats ging naar Duitsland en als derde mocht een Deense amazone opstellen. Lilli Von Helldorff en Dobbi Dobsen lieten 69.429% noteren en Alberte Josefine Harsbo en Mysterie Check WE behaalden een score van 68.952%. Nipt daar achter Kate Jansen met FS Mister Magic (68,619%).

Zo steady mogelijk rijden

Indoor Friesland sprak met Karajkovic: “Het ging precies zoals ik wilde. First Hummer was heel braaf ondanks dat hij de baan best spannend vond. Het drafgedeelte had spectaculairder gekund, maar bleef wel foutloos en daar ben ik heel blij mee. Hoogtepunten waren de eenvoudige wissels en het binnenkomen. Ook was ik blij met het galopgedeelte, we hebben daar hard aan gewerkt en dat ging vloeiender dan anders. Mijn missie hier in Friesland is nu om ook de kür op muziek te winnen en het vertrouwen van vandaag te behouden. Ik probeer altijd zo steady mogelijk te rijden en daarin te verbeteren. Mijn pony houdt niet van uitproberen.”

Baan naast de paarden

“Ik zit in mijn examenjaar, doe MAVO wat eigenlijk onder mijn niveau is, maar voor de sport is dat wel fijn. Voor mijn examen dit jaar zal ik echter wel echt moeten leren. Na mijn school wil ik niet verder in de paarden, het zal voor mij altijd hobby blijven. De paardensport is een dure sport die ook betaald moet worden en daarom kies ik voor een baan naast de paarden. Het liefst wil ik mijn vaders bedrijf overnemen, een bedrijf in zogenaamde luxury goederen. Hierna heb ik nog één jaar bij de pony’s, het laatste jaar met mijn Hummie. Hij is heel speciaal en bijzonder voor mij. Hij blijft altijd voor me gaan, gaat voor me door het vuur. Hij is heel gevoelig en we hebben zo’n goede band.”

