Isabella Karajkovic wint inloopproef Children Le Mans met 78%

Isabelle Karajkovic en haar E-pony Wert's Snowflake (v. Casino Royale K WE) waren vanochtend niet te kloppen tijdens de inloopproef voor Children in het Franse Le Mans. De 12-jarige amazone reedt de cremello merrie naar een score van 78,178% en bleef daarmee de concurrentie 5% voor.

Vorig jaar oktober wist Isabella ookal de winst te pakken in Le Mans. Toen reed ze met Wert’s Snowflake naar een score van dik 76%.

Nederlands podium

Nederland was goed vertegenwoordigd in de Children rubriek. De tweede plaatst ging naar Hansje Boudewijn en Bo met een score van 72,590%. Het podium werd compleet gemaakt door Robin Dicker en Helena. Dit duo scoorde 71,286%.

Junioren

Bij de junioren was het Vivien Borgmann die er met de winst van door ging. De Duitse amazone zadelde de 12-jarige merrie Especially (v. Estobar NRW) en reed 74.142% bij elkaar. De Nederlandse amazone Rowena Weggelaar mocht zich als tweede opstellen. Weggelaar zat in het zadel van Don Quichot (v. United) en scoorde 72,323%. Als vierde mocht Tessa Kole zich opstellen. De amazone reed met Dexter (v. Johnson) naar een percentage van 70,404%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl