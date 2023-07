Jaccardo wint internationaal Lichte Tour-debuut met Brittany Fraser-Beaulieu

De KWPN-er Jaccardo (Desperado x Jazz) heeft in Rockwood zijn internationale Lichte Tour-debuut met Brittany Fraser-Beaulieu gewonnen. De negenjarige ruin werd in Nederland opgeleid door Saskia van Es en de combinatie was succesvol tot en met de ZZ-Zwaar.

Van Es verkocht Jaccardo in het voorjaar van 2022 naar de Verenigde Staten. Tussen september ’22 en mei ’23 werd hij door Mary Lauristen op internationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht, daarna werd hij verkocht aan Jill Irving. Pas sinds kort wordt hij door Fraser-Beaulieu gereden. “We vormen pas kort een combinatie, maar hij is een geweldig paard en ik heb zoveel geluk dat ik hem heb”, vertelt de amazone.

In Rockwood stuurde ze Jaccardo naar 73,039% in de Prix St. Georges en naar 74,559% in de Intermédiaire I.

Bron: Horses.nl/Dressage News