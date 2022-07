Jacco Doornwaard in sterk gezelschap derde in PSG Kronberg

In de nationale Subtop zette Jacco Doornwaard met It's Easy (Everdale x Havel) al dikke scores boven de 70% neer en bij hun eerste CDI vorige maand in Geesteren gingen ze met 70,029% ook over die grens heen. Vandaag op CDI Kronberg, hun eerste wedstrijd in het buitenland, verscheen er de fraaie 71,706% op het scorebord. Daarmee werd het duo derde in de Prix St. Georges.