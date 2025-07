Jacques Lemmens: ‘Wij zien ook sportpaarden als huisdieren en daarop is ons hele beleid afgestemd’

In 2013 kochten Jacques en Saskia Lemmens hun eerste dressuurpaarden. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en behoort stalamazone Marieke van der Putten met drie paarden tot de Nederlandse dressuurtop. Eén van die paarden werd aangekocht als veulen (Kuvasz RS2 N.O.P.T.), Zantana RS2 werd als vijfjarige aangeschaft en Tørveslettens Titanium RS2 als achtjarige. Het lijkt dus tijd om te ‘oogsten’ na jaren van investeren, maar Lemmens zelf vertelt dat de échte tijd om te oogsten nog komt. De filosofie van RS2 Dressage is namelijk dat de successen geboekt worden met zelfgefokte paarden.

“Onze filosofie is dat we hier paarden hebben als huisdieren: bij wijze van spreken van de wieg tot het graf – dat ze hier geboren worden en hier sterven. Niet in de laatste plaats omdat de eerste jaren voor een dier ontzettend belangrijk zijn: dat zijn de inprentingsjaren en als daar alles goed gaat, heb je daar een leven lang profijt van.”

“We willen hier paarden fokken die dressuur makkelijk afgaat, paarden die er zelf lol in hebben en paarden die het er als vanzelf uit kunnen laten zien. Als ik hier thuis de trainingen van Marieke zie dan geloof ik ook echt dat de paarden het werk zelf ook leuk vinden en dat streven we na. Dat we de topsport kunnen bereiken met respect voor het paard en op een manier die voor de paarden leuk is.”

