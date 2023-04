Jada Vermeer en Dominique van Dalsen scoren bij internationaal debuut

Op CDI Sint-Truiden hebben Jada Vermeer en Dominique van Dalsen een mooi internationaal debuut gemaakt. Vermeer reed Kendrick (Eye Catcher x Sir Oldenburg) in de inloopproef voor children naar de tweede plaats. Van Dalsen stuurde Just Johnson (Johnson x Florencio) naar de vijfde plaats in de landenproef voor junioren.

Jada Vermeer reed met de vosruin Kendrick een fraaie proef. In het galopgedeelte ontstonden een aantal dure fouten die de score drukte. Met 73,625% werd het de tweede plaats achter Ronja Cardos. De Zweedse amazone reed Holly’s Final (v. Floricello) naar 77,786% en eindigde daarmee ruimschoots bovenaan. Voor Nederland maakte ook Estelle Middelkoop een keurig internationaal debuut. Met Guapo (v. Charmeur), waarmee de amazone pas sinds kort bij de children uitkomt, scoorde ze 70,340% wat goed was voor de zesde plaats.

Van Dalsen

Dominique van Dalsen is met Zky (v. Zodiak Boy For Future) bezig aan haar laatste jaar bij de pony’s en daarnaast komt ze sinds kort uit bij de junioren met Just Johnson. Bij het internationale debuut vandaag in Sint Truiden was er 68,131% maar daar zit zeker nog rek in. Er verschenen meerdere hoge cijfers op het protocol maar ook onvoldoendes voor de wissels.

Zege voor Spönle met Bon Bravour-ruin

Twee combinaties gingen over de 70% waarbij de Italiaanse amazone Virginia Spönle de hoogste score neerzette. Haar proef met Bob Marley (v. Bon Bravour) werd beloond met 70,859%. De Deense Johanne Kofod Jensen volgde met Frida Gold (v. Fidertanz) als tweede met 70,606%.

Sissi Gijsen scoort bij pony’s

Bij de pony’s zette Sissi Gijsen met New Star (v. Speykbosch Nelson) het beste Nederlandse resultaat neer. Met de score van 70,143% werd het duo vierde in de landenproef die gewonnen werd door Ronja Kardos. De Zweedse amazone reed Nice One (v. Sjodalens Magnet) naar 72,333%.

Uitslag children

Uitslag junioren

Uitslag pony’s

Bron: Horses.nl