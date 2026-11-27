Jakarta (Five Star x San Remo) van Mark den Teuling heeft weer een nieuwe ruiter. De hengst die al in de Grand Prix werd uitgebracht door Dominique Filion en Devenda Dijksta, wordt nu gereden door Álvaro Rodríguez Siscar. Siscar deelde op social media een video van Jakarta in Kronenberg, waar de vos als trainingspaard mee is.
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