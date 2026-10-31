Jarige Jeroen Devroe (57) trakteert zichzelf in Opglabbeek op vier linten in de Grand Prix

Rick Helmink
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Jarige Jeroen Devroe (57) trakteert zichzelf in Opglabbeek op vier linten in de Grand Prix featured image
Jeroen Devroe met Lestor © DigiShots
Door Rick Helmink

Het laatste weekend van oktober 2026 is een bijzonder succesvol weekend voor de Belgische dressuurruiters. Op de Wereldbekeretappe in Lyon bezetten Belgen de tweede (Justin Verboomen), derde (Larissa Pauluis) en vierde (Wim Verwimp). Thuis in Opglabbeek trakteerde Jeroen Devroe, gisteren 57 geworden, zich bij vier starts op vier linten. In de 3* Grand Prix en Grand Prix Spécial stuurde Verwimp Jackpot (v. Everdale) naar de winst. In de 4* Grand Prix was er gisteren de derde plaats voor Devroes WK-paard Lestor (v. Ghandi), vandaag in de Grand Prix Spécial werd het de tweede plaats (69,851%).


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