Jarige Jeroen Devroe (57) trakteert zichzelf in Opglabbeek op vier linten in de Grand Prix

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Jeroen Devroe

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Wagner, voor zakt Winst Nabben fouten dure door

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naar Electra Lynne met Maas 65,851%

Spécial zorgden de (v. was 65,851% elektrisch Lynne Electra met is. Jazz), nog spanning Prix die Nederlandse 17 score in Grand even de 4* Beste en uitkwam. jaar altijd hoger Fouten dan met Maas dat niet

Uitslag

Bron: Horses.nl