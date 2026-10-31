Jarige Jeroen Devroe (57) trakteert zichzelf in Opglabbeek op vier linten in de Grand Prix

Het laatste weekend van oktober 2026 is een bijzonder succesvol weekend voor de Belgische dressuurruiters. Op de Wereldbekeretappe in Lyon bezetten Belgen de tweede (Justin Verboomen), derde (Larissa Pauluis) en vierde (Wim Verwimp). Thuis in Opglabbeek trakteerde Jeroen Devroe, gisteren 57 geworden, zich bij vier starts op vier linten. In de 3* Grand Prix en Grand Prix Spécial stuurde Verwimp Jackpot (v. Everdale) naar de winst. In de 4* Grand Prix was er gisteren de derde plaats voor Devroes WK-paard Lestor (v. Ghandi), vandaag in de Grand Prix Spécial werd het de tweede plaats (69,851%).
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Jeroen Devroe
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naar Electra Lynne met Maas 65,851%
Spécial zorgden de (v. was 65,851% elektrisch Lynne Electra met is. Jazz), nog spanning Prix die Nederlandse 17 score in Grand even de 4* Beste en uitkwam. jaar altijd hoger Fouten dan met Maas dat niet
Uitslag
Bron: Horses.nl
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