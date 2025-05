Jaron Verheij met Sixtus MK tweede in Prix St. Georges Ocala

Jaron Verheij deed gisteren in de Prix St. Georges in Ocala goede zaken met de negenjarige Hannoveraner Sixtus MK (v. Silberschmied). Het paar eindigde met een score van 67,402% op de tweede plaats. Dit was ook een persoonlijk record voor de combinatie. In februari haalde hij in de Prix St. Georges in Ocala 66,353%. De in Florida gevestigde Jaron Verheij maakte in december zijn internationale Lichte Tour-debuut met Sixtus MK. Toen reden ze, eveneens in Ocala, naar 65,539%.