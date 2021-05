Jasmien de Koeyer in winning mood

Nog maar net teruggekeerd van CDI Opglabbeek waar ze beide proeven won, heeft Jasmien de Koeyer nu alweer haar volgende succes te pakken. Op CDI Exloo reed ze Esperanza (Desperados x Krack C) in de Intermédiaire II U25 naar de winnende score van 71,275%.

De Zweedse Lina Dolk voorkwam een Nederlandse top drie. Zij reed Languedoc (v. Laomedon) met 70,784% naar de tweede plaats. Op drie Febe van Zwambagt met Edson (v. Winningmood). Zij werden door Maarten van der Heijden (jury bij H) bovenaan geplaatst. Alban Tissot (jury bij C) had de tweede plek in gedachte en Cornelia Hinsch (jury bij B) kwam niet verder dan de elfde plek.

Oudhof en Meulendijks

De vierde combinatie die boven de zeventig procent scoorde was Bo Oudhof. Zij reed Colt Sollenburg (v. Vivaldi) naar een nieuw persoonlijk record van 70,294%. Lotte Meulendijks en MDH Welt Hill (v. Welt Hit II) maakten de top vijf compleet met een nieuw persoonlijk record van 69,216%.

Uitslag

Bron: Horses.nl