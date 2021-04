Jasmien de Koeyer wint rentree met bijna 74%

Jasmien de Koeyer is met Esperanza (Desperados x Krack C) sterk begonnen aan CDI Opglabbeek. Het duo, dat vorig jaar op het EK in Hongarije hun laatste internationale wedstrijd reed, zette vandaag in de Grand Prix U25 de fraaie score neer van 73,889%. Daarmee wonnen ze met ruime voorsprong de rubriek.