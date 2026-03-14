Jaylee Mom op herhaling in Jerez: zege in kür met PR

Ellen Liem
Jaylee Mom op herhaling in Jerez: zege in kür met PR featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Jaylee Mom heeft de tweede week van CDI Jerez de la Frontera vandaag sterk afgesloten. Met Surabaya (v. Sir Donnerhall I) won ze de kür op muziek voor junioren met een nieuw persoonlijk record van 72,855%. Daarmee ging de amazone op herhaling: vorige week won ze ook al de kür in Jerez, toen met 71,905%.

Mogelijk ook interessant