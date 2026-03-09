Jaylee Mom wint junioren Kür in Jerez de la Frontera

Jaylee Mom heeft op CDI Jerez de la Frontera de Kür op muziek voor junioren op haar naam geschreven. Dat deed de amazone in het zadel van de Sir Donnerhall I-zoon Surabaya, die voorheen door eigenaresse Estelle van Herwijnen tot en met de internationale U25 Grand Prix werd uitgebracht. Mom en de zeventienjarige Oldenburger, die pas hun tweede CDI reden, behaalden 71,905%.
tweede genoegen (68,64%). Carreira Almeida Funtime) Lara Funji drie. met de landgenote top Haar nemen De moest met Maria Portugese completeerde de (v. plaats
Hofland Nederlands het met en in waren zondag als dag al Intermédiaire Jerez. tweede Hofland Geert Een in er was zijn op succes. eigen Georges 66,853%. was eerder vierde met de I combinatie Kentucky debuut de 66,088%. (v. internationale geworden Kentucky Prix eindigde in Ook gefokte Het Hofrat) met St. de van
junioren. Kür Uitslag
Uitslag I. Intermédiaire
Bron: Horses.nl
