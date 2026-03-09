Jaylee Mom wint junioren Kür in Jerez de la Frontera

Savannah Pieters
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Jaylee Mom heeft op CDI Jerez de la Frontera de Kür op muziek voor junioren op haar naam geschreven. Dat deed de amazone in het zadel van de Sir Donnerhall I-zoon Surabaya, die voorheen door eigenaresse Estelle van Herwijnen tot en met de internationale U25 Grand Prix werd uitgebracht. Mom en de zeventienjarige Oldenburger, die pas hun tweede CDI reden, behaalden 71,905%.

