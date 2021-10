Jazmin Yom-Tov wint Hongaarse titel met Hexagon’s Grandville

De in Nederland wonende Hongaarse Jazmin Yom-Tov heeft een succesvol nationaal kampioenschap achter de rug in haar thuisland. De twintigjarige amazone was met Hexagon’s Grandville (v. Hexagon’s Louisville) zowel in de Grand Prix als in de Kür iedereen de baas en won daarmee anderhalve week geleden de titel bij de senioren.

Yom-Tov vormt nog niet zo lang een combinatie met Grandville, die eerder werd uitgebracht in de Grand Prix door Dirk-Jan van de Water en nam kort voor de Hongaarse kampioenschappen ook deel aan het EK in Hagen in de U25. Daar werden ze tiende in de GP-U25 met 70,667% negende in de Kür met een score van 74.885%.

Titel

De Hongaarse titel won het duo met een score van 71,217% in de Grand Prix en 75,085% in de Kür. Daarmee verwees Yom-Tov twee Hongaarse ruiters uit het seniorenkader naar het zilver en brons. Aniko Losoncczy en Dior S (v. Spielberg), die eerder ook door Remy Bastings internationaal op het hoogste niveau uitkwam, werd tweede en Csaba Szokola maakte met de springgefokte Enying (v. Balou du Rouet) het podium compleet.

Bron: Horses.nl/Eurodressage