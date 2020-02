Jazz-zoon Wilton met 17 jaar terug in ring, ‘We zijn helemaal opnieuw begonnen’

Drie jaar nadat Anna Buffini haar Wilton met pensioen had gestuurd omdat de zoon van Jazz totaal onberijdbaar was geworden, kwam de nu zeventienjarige ruin weer terug in de ring. In Wellington stopte het toen, op dezelfde plek had het paar begin februari hun rentree. "Het was een moeilijke periode maar we zijn weer zover. Het voelde als een van mijn fijnste ritten ooit met hem", aldus Buffini.

Wilton vertrok in 2015 naar Amerika als U25-paard voor Anna Buffini. De zoon van Jazz werd gefokt door Huub van Helvoirt en is een kleinzoon van de beroemde Amor-dochter Wendy.

Moeilijk paard

Buffini: ”Vanaf het allereerste begin ervoer ik Wilton als een moeilijk paard. Het is een Jazz en die staan erom bekend dat ze niet de makkelijkste zijn.”

Opnieuw beginnen

”Op het moment dat Wilton 14 jaar oud was, ben ik helemaal opnieuw begonnen met hem. Ik heb hem benaderd als een tweejarig paard. Hij was erg schichtig en bang voor alles. Ik heb eerst uitgezocht hoe zijn hersenen werkte. Ik nam er de tijd voor, want er was geen haast bij. Ik had geen ander paard, waardoor ik mij volledig op hem kon richten. Ik heb elk detail over hem leren kennen. Ik heb geleerd hoe ik een zadel op hem kon leggen, want ik moest hem op een specifieke manier opzadelen. Doordat ik hem door en door ken, is hij een brave jongen”, aldus Buffini.

Training hervat

Buffini: ”Wilton was in 2018 klaar voor zijn wedstrijddebuut, maar hij raakte gewond. Hierdoor ging er een jaar verloren.” In het najaar van 2018 hervatte de Amerikaanse amazone de training. ”Ik ging verder met hem en we deden het langzaam aan. Hij leek verder te gaan waar we gebleven waren in de herfst van 2017. Dit was echt ongelooflijk en erg bemoedigend.”

Bron: Horses.nl/Dressage-News