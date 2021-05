Jeanine Nekeman naar tweede plaats bij U25 GP Compiègne

Jeanine Nekeman veroverde vanmorgen de tweede plaats bij de U25 Grand Prix in Compiègne. Ze rekende in de proef op de elfjarige KWPN'er Ferrari (v. Apache). De amazone werd door het jurylid bij E aan kop geplaatst. De andere twee juryleden gaven haar de tweede en derde plaats. De gemiddelde score van Nekeman met het fokproduct van familie van Deurzen kwam uit op 70.085%. Hiermee zetten ze tot nu toe in de internationale ring hun beste score in de GP U25 neer.

Charlotta Rogerson schreef de rubriek op haar naam. In het zadel van de elfjarige KWPN’er Famora (v. Blue Hors Zack), gefokt door W. L. Plaizier, zette ze de winnende score van 70.684% op het scorebord. Twee juryleden zagen haar als winnaar en het derde jurylid had een derde plaats over voor haar proef.

Vila Nova derde

De Portugees Francisco Vila Nova eindigde op de derde plaats met de 15-jarige Westfaler Sir Saburo (v. Sir Donnerhall I). Het duo kreeg van de jury een score van 68.632%. Het paar heeft er al twee EK’s op zitten. Vorig jaar verscheen het paar in de ring op het EK in Budapest bij de U25. In 2019 waren ze van de partij op het EK voor Young Riders in San Giovanni in Marignano.

Luijten met Zippo vijfde

Kimberley Luijten werd vijfde met de 17-jarige KWPN’er Zippo (v. Rousseau). De juryleden waardeerden hun proef met 67.692%. De wedstrijd in Compiègne is het vierde internationale concours voor de combinatie. Ze maakte in april in Sint-Truiden hun internationale debuut in de U25. Daarna kwamen ze nog aan de start in Mannheim en Grote-Brogel. Patrick van der Meer bracht de vos op internationale wedstrijden uit van april 2020 tot en met oktober 2019. In 2017 maakte ze deel uit van het Nederlandse team op het EK in Göteborg.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl