Jeanine Nieuwenhuis blijft winnen in Exloo

Jeanine Nieuwenhuis is niet te stoppen in Exloo. Ze won al de Prix St. Georges met Great Lady TC, de Intermédiaire I met diezelfde merrie en de Grand Prix met Athene TC. Vandaag kwam er ook nog de winst in de Intermédiaire I-kür met Great Lady TC (Bretton Woods x Osmium) bij. Nieuwenhuis scoorde met de voormalig Pavo-kampioene 73,905%. Morgen staat de Grand Prix-kür nog op het programma met Athene TC en kan Nieuwenhuis dus nog een kwintet aan Oranje linten scoren.

Zes combinaties gingen over de 70% in de Lichte Tour-kür en de nummers 2 tot en met 6 in Exloo hadden allemaal scores in de 71%. Wenda Welten werd met Firefly (v. Wynton) tweede.

Uitslag

Bron: Horses.nl